شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن العملة الأوروبية الموحدة بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال هذا العام ، بفضل المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ،والإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1844$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1912$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1920$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1927$ ،بفضل شهية المخاطرة المرتفعة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة قرابة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ،بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى عام 2021 إلى المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، وصعود مؤشرات الأسهم فى الولايات المتحدة وأوروبا لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع بحوالي 3.5% مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند معد 1.614% ، بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي المحافظة على أسعار الفائدة المنخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة ،وهو ما حدث أيضا فى أوروبا مع تسجيل مؤشر داو جونز ستوكس 600 لأعلى مستوياته على الإطلاق ، فى ظل ارتفاع التفاؤل حيال آفاق الاقتصاد العالمي.

قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الإنفاق العام الهائل الذي تم نشره لمكافحة جائحة فيروس كورونا قد يزيد النمو العالمي إلى معدل 6% هذا العام ،وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي ،والتوقعات السابقة للصندوق الصادرة فى كانون الثاني/يناير الماضي كانت عند معدل نمو 5.5%.