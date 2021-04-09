بريطانيا تسمح ببقاء سفير ميانمار المعزول

لندن - رويترز

قالت بريطانيا، الجمعة، إنها ستسمح لسفير ميانمار الذي عزله الجيش بالبقاء إلى حين تحديده خطواته المستقبلية بعد منعه من دخول السفارة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «نندد بالطريقة التي منع بها جيش ميانمار سفير البلاد من دخول السفارة».

وكان السفير قد انشق على النظام العسكري الحاكم في ميانمار، مطالباً بالإفراج عن الزعيمة المدنية المحتجزة أونج سان سو تشي، قبل أن يمنعه نائبه من دخول المبنى متولياً هو القيام بأعماله باسم النظام العسكري الحاكم. وقالت الخارجية البريطانية: «نقدر شجاعة كيو زوار مين في مساندة شعب ميانمار. وفي ظل التنمر الذي تعرض له مين، نسعى إلى ضمان عيشه بأمان في المملكة المتحدة إلى أن يقرر مستقبله في المدى الطويل».