شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، وهم"الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى ، والريال السعودى والدينار الكويتى"، ليستقر الدولار، ويثبت سعر الجنيه الاسترلينى عند 21.47 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.58 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.55 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.55 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.