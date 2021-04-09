شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات تستقر اليوم الجمعة 9-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-4-2021، من بينهم الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، وثبت سعر الجنيه الاسترلينى عند 21.47 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 9-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومثبت صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.05 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.