شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 9-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 9-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.