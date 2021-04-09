شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة فى محلات الجزارة والهايبر ماركت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 9-4-2021 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى السعيد صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضاف السعيد أن أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية رصد ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز (بلدى طازج) بنحو 4% ليبلغ 130 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها، كما زاد سعر كيلو لحم الضأن (بلدى طازج) بنسبة 12% ليبلغ 140 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها،وبلغ سعر كيلو "كبدة وقلوب وكلاوي بلدي طازج" نحو 135 جنيها مقارنة 130 جنيه بارتفاع بلغ 3.8 %.

وتراجعت اسعار كيلو اللحم البقرى السودانى الطازج بنسبة 4.8% ليبلغ الكيلو 100 جنيه مقابل 105 جنيهات ، فيما استقرت أسعار كيلو اللحم الجاموسي البلدي الطازج عند مستوى 100 جنيه، كذلك "اللحم الجملى الطازج" عند مستوى 110 جنيهات .