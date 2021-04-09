شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير، بينما لا تزال بصدد تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 23 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.74% لتتداول حالياً عند 1,223.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,232.5$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 92.18 مقارنة بالافتتاحية عند 92.07.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت نمو 0.4% مقابل انكماش 0.2% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 1.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.6%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.5% خلال آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 2.8% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.5% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مشاركته في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، عن نظره أكثر إشراقاً للاقتصاد الأمريكي من الدعم المالي واللقاحات.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.