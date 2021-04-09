شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي- تحليل - 9-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تذبذب سعر الزوج ضمن محاور القناة الصاعدة إلا ان افتقاره المتكرر للعزم الإيجابي وبثبات الحاجز المستقر عند 130.75 يقلص من حدة الهجوم الصاعد ليجبره ذلك على تشكيل تداولات جانبية جديدة باستقراره قرب 130.20.

نود التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم الرئيسي للقناة الصاعدة والممتد نحو 129.20, ولنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز المستقر عند 130.75 ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية المتمركزة قرب 131.60 وصولا نحو 132.70 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.30 و 130.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد