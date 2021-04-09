شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتكبد خسائر ملموسة-تحليل - 9-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج لضغوط سلبية جديدة لنلاحظ تسلله بذلك دون الدعم المستقر عند 151.20 ليفتح بذلك الباب امام استئناف الهجوم التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة المتوسطة.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 147.85 ومن ثم ليحاول تجديد المحاولات الصاعدة نظرا لاستقراره بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.00 و 148.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط