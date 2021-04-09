شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضطر للتذبذب الجانبي– تحليل - 9-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انحصرت تداولات سعر البلاتين خلال الفترة الأخيرة ضمن نطاق ضيق متمثل بالدعم المتمركز عند 1190.00 بينما يستمر مستوى 1230.00 بتشكيله لحاجز واضح أمام المحاولات الصاعدة.

نستمر بترجيح التداولات الصاعدة بشكل عام نظرا لتمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة ولنؤكد على أهمية تقديمه لثبات إيجابي فوق مستوى 1230.00 ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وتحقيق أهداف جديدة قد تبدأ من 1280.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد