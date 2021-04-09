شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل -9-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحقق سعر النحاس أي مستوى إيجابي جديد حتى هذه اللحظة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ تذبذبه المتكرر قرب مستوى 4.0500, بشكل عام سيبقى الترجيح الصاعد قائم بالاعتماد على تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة إلى تشكيل مستوى 3.8810 للدعم الإضافي كما هو موضح بالرسم المرفق.

نتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي, الاندفاع مباشرة نحو 4.1600 وبتجاوز هذا العائق ستمتد التداولات نحو 4.3000 ليواجه بذلك امتداد مقاومة القناة الصاعدة وليشكل هذا المستوى الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.000 و 4.1600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم