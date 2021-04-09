شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العربية للأسمنت، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الألومنيوم العربية، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، سبيد ميديكال، ليسيكو مصر، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.6 مليون ورقة مالية بقيمة 725 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 6.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 491.9 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 27.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 129.7 ألف جنيه، 3 ملايين جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 17.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 30.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 59.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.35%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.705 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 23.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 45.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 64.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.