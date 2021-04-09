شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطى المزارع يتراوح بين 17-22 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9-4-2021 فى سوق العبور للجملة وذلك فى ظل زيادة المعروض.

وقال مصطفى حسين تاجر أسماك إن أسعار السمك قبل رمضان مستقرة في جميع الأصناف حيث تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،و أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو ، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البورى "1" 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، فى حين تراوحت أسعار الاسماك المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسى فتتراوح من 25 ـ 60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وأشار إلى أن أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.