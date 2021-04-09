شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 23 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.47% لتتداول عند 25.41$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.53$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.59$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 92.18 مقارنة بالافتتاحية عند 92.07.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت نمو 0.4% مقابل انكماش 0.2% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 1.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.6%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.5% خلال آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 2.8% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.5% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مشاركته في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، عن نظره أكثر إشراقاً للاقتصاد الأمريكي من الدعم المالي واللقاحات.

كما صرح باول بالأمس إننا نرغب في رؤية سلسلة من الأشهر مثل "تقرير وظائف آذار/مارس" لنرى التقدم، مع تطرقه لكون التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال غير مكتمل وغير متساوي، وبالنظر إلى اللقاحات، فأن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يكون قادرة على إعادة الافتتاح "قريباً إلى حداً ما"، مع تطرقه لارتفاع الحالات المصابة بالفيروس التاجي في بلاده مرة أخرى، ما قد يبطأ التعافي.

وفي نفس السياق، نوه باول إلى الحاجة للمحافظ على دعم الاقتصاد، معرباً سنقوم بذلك، وذلك مع تطرقه لكون ارتفاع الأسعار لمرة واحدة لا يماثل التضخم طويل الآجل، موضحاً أنه يتوقع ارتفاع التضخم مؤقتاً، ومضيفاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الأدوات اللازمة لكبح جماح "التضخم المرتفع للغاية"، ومعرباً عن كون الولايات المتحدة لديهما 25 عاماً من التضخم المنخفض.

ونود الإشارة، لكون حديث باول جاء ضمن فعليات اليوم الرابع للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي، وفي أعقاب رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2021 من 5.5% مسبقاً إلى 6% والذي قد يعكس أعلى وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1970، ويأتي ذلك التعديل الإيجابي للتوقعات حيال وتيرة النمو العالمي مدعومة بالرؤية الأكثر تفاؤلاً حيال نمو الاقتصاد الأمريكي والذي يتوقع الصندوق أن يحقق نمو 6.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي دعوة وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال فعليات اليوم الأول لاجتماعات الربيع لعام 2021 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تجنب التشديد المالي المبكر، وذلك مع أفادتها بأن بلادها تمضي قدماً مع مجموعة العشرين لتحقيق توافق على الحد الأدنى العالمي لمعدل ضرائب الشركات.

كما أفادت يلين بأن الاجتماعات الجارية لصندوق النقد الدولي تستعرض المخاوف المتعلقة بالعملة، وأن بلادها تسعى إلى الوصول لاتفاق شامل حيال ضرائب الشركات في مجموعة العشرين بحلول تموز/يوليو، مع تطرقها لكون الولايات المتحدة لديها مساحة مالية لتحمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنية التحتية، وأنها لديها شكوك في أن تلك الخطة ستؤدي لضغوط تضخمية، مضيفة أن قضية بقاء الفائدة منخفضة ليست عابرة أو مؤقتة.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي الديمقراطي سيعمل على تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي يقدر بما قيمة 2.25$ تريليون حتى وأن لم يحظى بدعم الحزب الجمهوري، مع إشارتها لكون ذلك في صالح البلاد، وأعربها عن كون الغالبية العظمي في قطبي السياسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يؤيدون خطة الإنفاق على البنية التحتية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بادين كشف الأسبوع الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن خطة للإنفاق على البنية التحتية بما يفوق اثنان تريليون دولار أمريكي ذات أمد ثمانية أعوام والذي يهدف بادين لتمويلها عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في بلاده وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر مقاومة في الكونجرس الأمريكي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر آنذاك بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو الاقتصاد خلال هذا العام 6.5% ما قد يعكس أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.

بخلاف ذلك، فأن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 1.31% إلى 1.635% لتعكس ارتدادها من الأدنى لها منذ 26 من آذار/مارس، يثقل بشكل أو بأخر على أداء العقود الآجلة لأسعار الفضة لكون معدن الفضة الذي يعد نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي ينظر إليه أيضا على أنه ملاذ آمن وبديل للاستثمار ولا يعطي عائد أيضا كالذهب.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون منظمة الصحة العالمي قامت بشحن قرابة 38.4 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى أكثر من 100 دولة حول ستة قارات، وذلك عقب ستة أشهر من إطلاق البرنامج، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لتعطل إمدادات لقاح كورونا وارتفاع الطلب على جرعات اللقاح من قبل الهند والتي يعتمد عليها في الجزء الأكبر من إنتاج لقاح أسترازينيكا، ومن المتوقع أن يتم شحن 2 مليار جرعة خلال 2021.

كما أفادت التقرير بالأمس أن برنامج المنظمة لتوزيع اللقاحات يعتمد في الوقت الراهن بشكل أساسي على لقاحات أسترازينيكا وفايزر، ونود الإشارة لكون المنظمة أعلنت في بيان صحفي لها الأربعاء الماضي أنه من الممكن وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات دموية، مع الإفادته بأنه على الرغم من احتمالية حدوث ذلك، إلا أن ذلك ليس مؤكد بعد حتى الآن.

ويذكر أن كندا أعلنت السبت الماضي عن إغلاق مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 132.73 مليون ولقي 2,880,726 شخص مصرعهم في 223 دولة.