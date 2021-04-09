شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون حاجز 1.19 دولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1898 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1914، بينما حقق الزوج أعلى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1920.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 2.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلي ما قيمته 23.4 مليار يورو مقابل 22.2 مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 3.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً إلى الكشف من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 3.0% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.5% خلال آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 2.8% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.5% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مشاركته في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، عن نظره أكثر إشراقاً للاقتصاد الأمريكي من الدعم المالي واللقاحات.