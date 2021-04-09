شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى 58.7 مقابل 55.8 في كانون الثاني/يناير ، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي أفاد بأن مخاطر الإقراض مفرطة من أسعار الفائدة المنخفضة وأسعار الأصول وأن الاستقرار المالي في خطر إذا ما ظل الدخل دون مستويات ما قبل الوباء بمجرد سحب الدعم الحكومي، وأنه بعد الخروج من الوباء، المصارف الاسترالية في وضع مالي جيد.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت نمو 0.4% مقابل انكماش 0.2% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 1.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.6%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.60% ليربح 11.70 نقطة ويصل إلى المستوى 1,963.56، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 110.68 نقطة ويصل إلى المستوى 29,819.66.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.30% ليخسر 66.63 نقطة ويصل إلى المستوى 5,045.58، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.74% ليخسر هو الأخر 25.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,456.74.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.85% ليخسر 245.36 نقطة ويصل إلى المستوى 28,762.71، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.18% ليخسر هو الأخر 5.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,137.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.08% ليخسر 10.14 نقطة ويصل إلى المستوى 12,622.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 13.57 نقطة ويصل إلى المستوى 6,985.20.