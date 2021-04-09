شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.9210، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 0.9100.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 0.9345.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط