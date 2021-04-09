شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف ارتفاع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.7660، ليبدأ بتقديم تداولات سلبية الآن، تحفّزه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر مستوى 0.7615 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7500.

نذكر بأن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7570 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط