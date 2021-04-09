شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر مقاومة القناة – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمقاومة القناة الهابطة ويحافظ على ثباته دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يستمران بتقديم الإشارات السلبية، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 60.30.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 63.55 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط