شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 59.85 ويحافظ على ثباته دونه، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع في الشراء الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 57.25 وتمتد إلى 54.85، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستويات 59.85 و60.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط