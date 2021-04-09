شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة المحورية – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الفضة مستوى 25.50 ويحافظ على ثباته دونه الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات السلبية، ليبدأ السعر بتقديم تداولات سلبية الآن، في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 24.75 وتمتد إلى 22.90.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 25.50 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط