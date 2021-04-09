شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليستقر فوق مستوى 1750.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1765.00.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1800.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1731.00 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1770.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد