شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغط سلبي مؤقت يوم أمس ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2660 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2545 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2525 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد