شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف الأول – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة هدفنا المنتظر عند 109.22 ويستقر حوله الآن، ويقع تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 108.40 الذي يمثّل المحطة السلبية التالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 109.55 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 109.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط