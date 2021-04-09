شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية يوم أمس، ليحافظ على استقراره دون مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الأهداف المنتظرة تبدأ عند 1.3705 وتمتد إلى 1.3580.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3775 سيدفع السعر لاختبار مناطق 1.3890 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3650 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط