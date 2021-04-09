شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.1885 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح يوم أمس ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.1975 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1885 والثبات دونه من جديد، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2064 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد