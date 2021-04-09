شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة لعب الأطفال: الفانوس متاح بكافة أنواعه وأسعاره والمبيعات أضعاف العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم مبيعات سوق الفانوس المصرى خلال الموسم الحالى 2021 ارتفع ضعفين العام الماضى، خاصة بعد موافقة محافظة القاهرة على منح تصاريح لإقامة الشوادار فى مختلف المناطق للبيع للمواطنين ، موضحا أن الفانوس المصرى مكتسح الأسواق وبكميات كبيرة تلبى كافة احتياجات المواطنين من الأنواع والأسعار ، إلا أن لعب الأطفال بالأشكال المختلفة التى تغنى أناشيد رمضان قليلة نسبيا فى حجم المعروض منها فى الأسواق مقارنة بالفانوس .

وأضاف صفا فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن قيمة الإنتاج السنوى من فانوس رمضان تقدر بقيمة 50 مليون جنية من الصناعة المحلية وما يقارب 10 مليون جنية استيراد من الصين الذى يدخل فى صورة لعب أطفال تغنى وتضىء لشهر رمضان ، إلا أن العام الحالى لم نصنع أو نستورد هذة القيمة لوجود مخزون العام الماضى ، وتم تصنيع 30% فقط من المعروض الحالى خاصة وأن هناك كميات كبيرة من العام الماضى نتيجة فترات الإغلاق بسبب أزمة كورونا .

وتابع ، قائلا هناك إقبال كبير على شراء زينة رمضان والبدء فى تززين الشوارع بها استعدادا لدخول الشهر الكريم، وتختلف على حسب النوع والحجم فى أسعارها وتبدأ من 20 إلى 300 و400 جنيه على حسب الأطوال والأنواع .

وقال رئيس شعبة الأطفال، إن أسعار الفوانيس فى شهر رمضان للجملة تتنوع وتختلف باختلاف الإحجام والأشكال ومنها:

1 ـ الفوانيس المستوردة فى صورة لعب أطفال رمضانية مثل بن تن أو غيرها من الأشكال الكرتونية يتراوح من 50 إلى 60 جنيه.

2 ـ الفانوس الميدالية من 8 إلى 12 جنيها.

3 ـ الفانوس الحديد يبدأ من 50 وحتى 1000 جنيه.

4 ـ الفانوس الخيامية من 20 وحتى 70 جنيه.

5 ـ الفانوس الخرز الذى يقوم بتصنيعه ربات البيوت صناعة يدوية من 50 إلى 150 جنيه.