شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير شحنة الغاز السادسة من دمياط للإسالة بداية الأسبوع المقبل متجهة للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، عن أنه سيتم تصدير الشحنة السادسة للغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة، بداية الأسبوع المقبل موصحا أن تلك الشحنة متجهة للهند.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حجم الشحنة يبلغ نحو 143 ألف متر مكعب غاز مسال.

وتمتلك مصر، مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وكانت الحكومة، قد أعلنت خلال شهر مارس 2021، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.