شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس، بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.21% إلى مستويات 0.7637 والتي تعد أدنى للزوج خلال تداولات الجلسة، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7653، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7661.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى 58.7 مقابل 55.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن تقريره النصف سنوي لاستعراض الاستقرار المالي والذي أفاد بأن مخاطر الإقراض مفرطة من أسعار الفائدة المنخفضة وأسعار الأصول وأن الاستقرار المالي في خطر إذا ما ظل الدخل دون مستويات ما قبل الوباء بمجرد سحب الدعم الحكومي، وأنه بعد الخروج من الوباء، المصارف الاسترالية في وضع مالي جيد.

على الصعيد الأخر، ونتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.5% خلال آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 2.8% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.5% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مشاركته في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، عن نظره أكثر إشراقاً للاقتصاد الأمريكي من الدعم المالي واللقاحات.