شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر آذار/مارس مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت نمو 0.4% مقابل انكماش 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.3%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.4% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.6%.