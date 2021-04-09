شكرا لقرائتكم خبر عن من المستفيد من التأمين الإجبارى على السيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون عن المستفيد من قيمة ما يتم سداده لصالح التأمين الإجبارى على السيارات، دون أن يعلموا أنه موجه في الأساس لصالح الغير ممن يتعرضون للحوادث على الطريق، وهو واحد من أنواع التأمين الذى يدفعها أى فرد مقبل على شراء سيارة، والهدف منه الحماية من حوادث الطرق مجهولة المصدر، وهذه هى أهم المعلومات عنه:

1- التأمين الإجبارى على السيارات أحد أهم وثائق التأمين بمصر، وتم فرضه وفقا لقانون عام 2007 ويتم تسديد قيمته فى إدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة.

2- تعود أهمية التأمين الإجبارى فى تغطية الضرر الناتج عن حوادث الطرق المجهولة تجاه الغير، ويصرف صندوق الحوادث المجهلة تعويض للمتضررين قدره 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى الوفاة، أو مبلغ تعويضى فى حالة العجز الكلى أو الجزئى.

3- تسعى الدولة لزيادة حجم التعويض من الصندوق ليتواكب مع الوضع الاقتصادى الحالى وربما يصل إلى 80 ألف جنيه مصرى أو ما يزيد عن ذلك.

4- يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة، إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية ويكون التزام شركة التأمين، بقيمة مبلغ وقدرة 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار، التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى عشرة آلاف جنيه، عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.