شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على ارتفاع رغم انتقادها لبعض الإجراءات الحكومية في ألمانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من الانتقادات التي وجهتها شركة السيارات الكهربائية للإجراءات الحكومية التي اتخذتها ألمانيا.



وأفادت "تسلا" في بيان رسمي أن الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا تعيق بناء مصنع الشركة في الدولة الأوروبية خاصة خارج العاصمة "برلين"، وذلك على الرغم من تقدم الشركة الأمريكية بطلب رسمي لبناء المصنع منذ ستة عشر شهرا.



وأضافت "تسلا" في خطاب أرسلته للمحكمة الإدارية في ألمانيا أن إجراءات الحكومة سوف تسبب أضرار على القطاع الصناعي ويجب مواجهة هذا الروتين سريعا.



وألمحت "تسلا" إلى أن هذه الإجراءات سوف تعيق ألمانيا عن بلوغ أهدافها بشأن خفض الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة إلى 55% بحلول عام 2030.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.9% وأغلق الجلسة عند 683.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في تعاملات اليوم عند 689.5 دولار وأقل سعر عند 671.6 دولار.