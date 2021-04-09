شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لشركة "ماكدونالدز" يتقاضى نحو 11 مليون دولار في العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مكادونالدز" دفع راتب ومكافآت سخية للمدير التنفيذي "كريس كمبجنسكي" عن عام 2020 لكنها أقل من عام 2019 بسبب جائحة كورونا وما ارتبط بها من تداعيات سلبية على الأداء المالي.



وأفادت شركة الوجبات السريعة في بيان اليوم أن "كمبجنسكي" تقاضى نحو 10.8 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بالحصول على 18 مليون دولار في عام 2019.



يأتي ذلك نتيجة التداعيات السلبية التي عانت منها "ماكدونالدز" بشكل كبير بسبب الجائحة وما ارتبط بها من قيود للإغلاق.



وشملت المزايا التي حصل عليها المدير التنفيذي لشركة "ماكدونالدز" أسهم بقيمة 9.5 مليون دولار بالإضافة إلى مكافآت ومزايا أخرى بقيمة 383 ألف دولار، وذلك رغم عدم بلوغ الشركة لأي أهداف مالية تتعلق بالمبيعات أو الدخل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بنسبة 1% وأغلق جلسة الخميس عند 230.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 232.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 229.2 دولار.