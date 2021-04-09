شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن مسلح فتح النار على زوار متجر في مدينة بريان بولاية تكساس الأمريكية، بحسب بيان للشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به في الهجوم لا يزال طليقاً، مشيرة إلى عدم وجود معلومات عن الجرحى أو مدى إصابتهم.

وجاء الهجوم الأخير بعد يوم من حادث إطلاق نار لقي فيه خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان في ولاية كارولاينا الجنوبية.