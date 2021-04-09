شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تتصدر قائمة السلع الأكثر تراجعا فى يناير الماضى بـ349 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت منتجات البترول قائمة واردات السلع الأكثر تراجعا خلال شهر يناير الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات منتجات البترول نحو 349.6 مليون دولار، مقابل 386 مليون دولار في شهر يناير عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 9.5%، يليها واردات مصر من السيارات وبلغت قيمتها 261.6 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 304.6 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 14.1%.

وشملت قائمة السلع أيضا كلا من واردات مصر من المواد الأولية من الحديد أو الصلب 269.9 مليون دولار فى يناير الماضى، مقابل 280 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 3.7%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام نحو 256.3 مليون دولار، مقابل 553.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع بلغت 53.7%، وبلغت قيمة واردات القمح 240 مليون دولار فى يناير الماضى، مقابل 347 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 30.7%، إلى جانب واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية وبلغت وارداتها نحو 148 مليون دولار في يناير الماضى، مقابل 187 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 20.8%.

وسجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضى 2021، حيث بلغت قيمتها 5.65 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2020، وذلك بنسبة تراجع بلغت 13.9%.