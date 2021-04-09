شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: نسبة تمثيل السيدات بالبرلمان المصرى 28% ومجلس الشيوخ 13.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنها اتخذت خطوات لإاتاحة الفرصة للمرأة فى تحديد الاولويات والخطط والبرامج والمشروعات التنموية.

واكد تقرير حديث لوزاره التخطيط أن الدولة حققت إنجازاتِ فى هذا المجال ومنها: فى المجال السياسى تحقيق مصر مستويات تاريخية وغير مسبوقة لنسبِ تمثيل المرأة فى البرلمانِ المصرى، حيث وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ فى البرلمان المصرى إلى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، واجتماعيًا سجلت مصرُ أعلى نقطة لها فى مؤشرِ المعاشاتِ والدخل المتساوى بواقع 100%، وفى مؤشرِ ريادةِ الأعمالِ وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك فى مؤشرِ "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنكِ الدولى.

وفى إطار التمكينِ الاقتصادى للمرأةِ أكد التقرير أن الإناث تمثل نسبة 50.7% من إجمالى العاملين فى الجهازِ الإدارى للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ فى مجالس إدارات الشركات المسجلة فى البورصة من 10.1% فى عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة فى شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% فى عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% فى 2019.