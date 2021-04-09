شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول نحو الارتفاع و"إس أند بي 500" يسجل إغلاقا قياسيا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس ليحقق "إس أند بي 500" إغلاقا قياسيا لثاني جلسة على التوالي في ظل التفاؤل المتزايد إزاء الاقتصاد الأمريكي.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى 744 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 684 ألف طلب.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



كما يسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.641%.



وأفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" اليوم بأن البنك المركزي يريد التأكد من ظهور إشارات قوية على تعافي الاقتصاد الأمريكي قبل التخلي عن سياسته النقدية الحالية والتي تشمل فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى 744 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 684 ألف طلب.



ويسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.641%.



وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلقت عند 59.60 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 4 سنتات إلى 63.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 33503 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 33506 نقاط وأقل مستوى عند 33342 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 4097 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 4098 نقطة وأقل مستوى عند 4082 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 13829 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13830 نقطة وأقل مستوى عند 13758 نقطة.