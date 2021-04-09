شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بدعم من الصادرات والتفاؤل حول صناعة الإيثانول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن الصادرات قبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية حول العرض والطلب غدا الجمعة.



وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الإيثانول في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



كما تلقت عقود الذرة دعما أيضا من توقعات ضعف تساقط الأمطار في مناطق الغرب الأوسط بأمريكا والتي تشهد زراعة مساحات شاسعة بالحبوب.



وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأنه تم تصدير 757 ألف طن من الذرة في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 5% مقارنة بالأسبوع السابق له.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.0 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 3.3% إلى 5.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.83 دولار وأقل سعر عند 5.59 دولار.