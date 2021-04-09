شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كافة قطاعات البورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها مواد البناء بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.24%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.89%، 1.86%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.43%.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.87%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.84%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.6 مليون ورقة مالية بقيمة 725 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 6.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 491.9 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 27.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 129.7 ألف جنيه، 3 ملايين جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.