شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كافة قطاعات البورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.87%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.84%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.09%.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.6 مليون ورقة مالية بقيمة 725 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 6.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.81%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 491.9 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 27.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 129.7 ألف جنيه، 3 ملايين جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.
وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.