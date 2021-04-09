شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب بيانات اقتصادية ضعيفة وتصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وأفاد "باول" اليوم بأن البنك المركزي يريد التأكد من ظهور إشارات قوية على تعافي الاقتصاد الأمريكي قبل التخلي عن سياسته النقدية الحالية والتي تشمل فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى 744 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 684 ألف طلب.



ويسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.641%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.0 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% وأغلق المعدن النفيس عند 25.59 دولار للأوقية.