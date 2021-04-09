شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر سلبياً رغم ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من ضعف العملة الأمريكية والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



ويسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.



وأفاد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" اليوم بأن البنك المركزي يريد التأكد من ظهور إشارات قوية على تعافي الاقتصاد الأمريكي قبل التخلي عن سياسته النقدية الحالية والتي تشمل فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول.



يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها دول وحكومات العالم من أجل دعم اقتصاداتها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.3735، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3783 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3720.