شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات يطلق مشروع سدير للطاقة الشمسية باستثمارات 3.4 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق الاستثمارات العامة أمس، مشروع (سدير للطاقة الشمسية» بمدينة سدير الصناعية، وتوقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق لاتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاما، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة التي ينفذها تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال حفل تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع خلال النصف الثاني من عام 2022؛ لتكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليارات ريال، وتسهم محطة سدير للطاقة الشمسية في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بحاولي 2.9 طن سنويا، كما سجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالميا، حيث بلغت التكلفة (1.239 سنتا امريكي/ كيلووات/ ساعة).

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة كذلك تشكيل تحالف مع شركة (أكوا باور) الذي يمتلك الصندوق 50% من حصته -لتنفيذ المشروع- من خلال شركة (بديل) المملوكة بالكامل للصندوق.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان «إن إطلاق مشروع سدير للطاقة الشمسية يتكامل مع تحقيق أهداف المملكة في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها، والاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية القطاع، كما يترجم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة في إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق».

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة (أكوا باور) محمد أبونيان «يأتي مشروع سدير للطاقة الشمسية كأول مشروعات برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ويحظى بأهمية خاصة لكونه أكبر مشروع من نوعه في المملكة، ويبرز حجم التقدم الذي حققناه في مسيرتنا نحو اقتصاد مستدام، ونعتز بالدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، والإسهام بفعالية في تعزيز المحتوى المحلي من خلال فتح الآفاق وإتاحة الفرص أمام الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة ووزارة الطاقة».

محطة سدير للطاقة الشمسية:

