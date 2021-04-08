«الداخلية» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي «حصاد»

احتفلت وزارة الداخلية، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج التدريبي المتعلق بأساسيات التدقيق الداخلي «حصاد»، بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

حضر الحفل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد علي حميد المسيبي من القيادة العامة لشرطة عجمان وعبدالقادر علي عبيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

وشارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة شهرين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، عدد من العاملين في القيادات العامة للشرطة بالدولة، بهدف تعزيز خبرات المتدربين ورفع كفاءاتهم المهنية، وإعدادهم للتعامل مع المزيد من المسؤوليات والتحديات المهنية داخل الوزارة.

وتلقى المنتسبون في برنامج «حصاد» محاضرات في أساسيات التدقيق الداخلي وممارساته، وعناصر المعرفة الخاصة بنشاطاته، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الجهات الخاضعة للتدقيق، وكيفية توعيتهم بالجوانب الرقابية لتأهيلهم للعمل في مجال التدقيق الداخلي.

يذكر أن البرنامج التدريبي«حصاد» يهدف إلى تلبيه احتياجات الأعمال والقطاعات الاقتصادية في مجال التدقيق الداخلي، وبناء قدرات المواطنين الشباب، وزيادة مشاركتهم في شتى مجالات الأعمال وتحقيق ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني من خلال دعم سياسة التوطين عبر إطار استراتيجي متكامل.

بحث التعاون مع تشيلي

التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية في مقر الوزارة، خورخي داكاريت سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي.

(وام)