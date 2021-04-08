شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر" و"عامر" وتراجع "CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.488 مليون شهادة، عامر جروب إلى 226.341 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 147.913 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 338.061 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو إلى 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.643 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية 122.908 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 97.976 مليون سهم، حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.6 مليون ورقة مالية بقيمة 725 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 6.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 491.9 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 27.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 129.7 ألف جنيه، 3 ملايين جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.