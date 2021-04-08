شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية 5 جنيهات، اليوم الخميس، فى مصر، عقب ارتفاع صباحى محدود بقيمة جنيهين فقط، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلى 1757 دولار، وهو السعر الفورى ويقبل التغير طوال جلسات التداول على الذهب.

سعر الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 656.5 جنيه

عيار 21 سجل 766 جنيها

عيار 24 سجل 875.5 جنيه

الجنيه الذهب 6128 جنيها

أونصة الذهب 1757 دولار

وكانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في أمريكا، أعلنت محضر اجتماعها في 16-17 مارس، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه السياسة في المستقبل.

وصوتت صناع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي على إبقاء معدلات الأقتراض قصيرة الأجل ثابتة بالقرب من الصفر، ومواصلة شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات كل شهر.

ورفعت اللجنة من توقعاتها للنمو الاقتصادي والتضخم في المستقبل، وذهب متوسط التوقعات للناتج المحلي الإجمالي 2021 إلى 6.5% مقارنة بتوقعات بالغة 4.2% في ديسمبر الماضى.

أسواق المعادن الثمينة دائما ما تنظر إلي نتائج اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنها مؤشر لحركة الفائدة وكذلك مؤشر لوضع سوق السندات، لذلك حدث ارتفاع في سعر الذهب بشكل محدود صباحا ثم ارتفع الطلب خلال الجلسة المسائية بشكل أكبر مما تسبب في تحرك أسعار المعدن الأصفر.