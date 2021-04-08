شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العربية للأسمنت، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الألومنيوم العربية، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للصناعات الهندسية، سبيد ميديكال، ليسيكو مصر، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.6 مليون ورقة مالية بقيمة 725 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.21%، والعرب على 6.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 491.9 ألف جنيه، 5 ملايين جنيه، 27.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 129.7 ألف جنيه، 3 ملايين جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 15.8 مليون سهم، 2 مليون سهم، 4500 سهم، 2.75 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 800 ألف سهم، 360 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 5.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، بالم هليز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، المصرية للمنتجعات السياحية، 995 سهم، 1.8 مليون سهم، 15887 سهم، 44863 سهم، 5 ملايين سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي اجريكول مصر، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، 286.1 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 106.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.059%، شراء الشركة الثانية 115 ألف أسهم خزينة، شراء الشركة الثالثة 550 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.24%، شراء الشركة الرابعة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%، شراء الشركة الخامسة 12375 سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.42%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 1.5 مليون سهم خزينة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المهندس للتأمين المصدرة لعدد 2.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 33.3 مليون جنيه.