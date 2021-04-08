شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره مع تراجع العائد على السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية دون توقعات المحللين بالإضافة إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى 744 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 684 ألف طلب.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



كما يسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.641%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.0 نقطة.