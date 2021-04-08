شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلص مكاسبه والخام الأمريكي يتجه نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلى الخام الأمريكي عن مكاسبه المسجلة في وقت سابق بالجلسة.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام بنحو 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنحو 700 ألف برميل.



هذا، وأعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخراً عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021 الأمر الذي يعنكس إيجابياً على الطلب العالمي على السلع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.0 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 59.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% إلى 63.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.