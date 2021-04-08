تحالف بين أرامكو السعودية وأكبر البنوك العالمية يطلق أكاديمية التميز المالي والمحاسبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أرامكو السعودية في إطلاق أكاديمية التميز المالي والمحاسبي في تعاون هو الأول من نوعه مع شركات المحاسبة الرائدة والبنوك الاستثمارية حول العالم.

وتعد أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تحالفا استراتيجيا فريدا من نوعه بين أرامكو السعودية وكبرى البنوك العالمية والشركات المحاسبية، حيث ستوفر الأكاديمية إطارا تعليميا حصريا مستندا على برامج وشراكات تدريبية عالمية مع كبرى كليات الأعمال والشركات العاملة في القطاع المالي.

وتهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات خريجي المالية والمحاسبة المتميزين في المملكة، للإسهام في تعزيز نمو الخدمات المالية في المنطقة، وتوفير كفاءات عالية المهارة لأصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام.

وأبرمت أرامكو السعودية ضمن جهودها لإطلاق الأكاديمية العديد من الشراكات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من البنوك الدولية والمحلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان أن تدشين أكاديمية التميز يأتي متزامنا مع ذكرى مرور خمسة أعوام على رؤية المملكة 2030م وخارطة طريقها للمستقبل، التي تحقق التطلعات وتعكس قدرات المملكة، مبينا أنه سيكون للأكاديمية دور فعال في إثراء القطاعات المالية، والاستثمارية، والمحاسبية، وذلك نظرا لما تشهده المملكة اليوم من نهضة اقتصادية في مختلف الصعد .

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر «تم اختيار مدينة الرياض مقرا لهذه الأكاديمية العالمية، فالرياض تشهد تحولات مذهلة وتوسعا رياديا سيجعلها مدينة الأحلام ومن أعظم مدن المستقبل بإذن الله، جاذبة للمال والأعمال، وحاضنة للمواهب والعقول».

من جهته بين النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير خالد الدباغ أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي ستكون مصدرا ذا قيمة عالية للكفاءات وشريكا فاعلا في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، وذلك من خلال تأسيس قطاع مالي مزدهر في المملكة، وسيسهم برنامج الأكاديمية في إطلاق العنان لكامل قدرات القوى البشرية في المملكة من خلال تسريع بناء المهارات ونقل المعرفة.

يذكر أن برامج الأكاديمية بدأت مع تدشينها، حيث ستكمل الدفعة الأولى من طلاب الأكاديمية البرنامج التدريبي خلال مدة 6 أشهر.

العلوم المتاحة في برامج الأكاديمية:

