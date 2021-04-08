ورشة عمل تناقش الجيل الجديد من تقنيات الأقمار الصناعية في المملكة

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وبحث المشاركون في الورشة دور تقنيات الأقمار الصناعية الجديدة في التحول الرقمي، واستعرضوا التجارب الدولية في هذا المجال بمشاركة مجموعة من المتحدثين من مؤسسات عالمية تضمنت OneWeb، وOQ Technologies، وInmarsat، وVIASAT، وARABSAT، وINTELSAT، وSES.
وتأتي الورشة في إطار تنفيذ مبادرات (الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي) لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ولمواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، وامتدادا لجهودها في دعم وتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في مجال الاتصالات الراديوية والتقنيات اللاسلكية.
وقدم نائب المحافظ للطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي -خلال الورشة التي عقدت عبر الاتصال المرئي- نبذة حول دعم هيئة الاتصالات لصناعة الأقمار الصناعية وتنبؤاتها المستقبلية للاستخدام التجاري والمبتكر 2021-2023.
يذكر أن الهيئة قد أطلقت مؤخرا خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023 التي تضمنت تمكين التقنيات اللاسلكية المختلفة بما فيها تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة مثل شبكات الأقمار الصناعية عريضة النطاق، وتقنيات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، وخدمة الإنترنت للطائرات، وتطور التطبيقات الفضائية للأمن والسلامة في البر والبحر والجو.
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